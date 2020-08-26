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Türkiye'nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini sürdürerek, geçtiğimiz yıl Müzik Bursu programını başlatmıştı. Bursun ikinci yılında, lisans eğitimini yurt dışında klasik batı müziği çalgısı dalında yapacak öğrencilere sağlanacak bursa 44 öğrenci başvurdu.

Online olarak gerçekleştirilen başvurulardan 19 öğrenci 2'nci tura kalmaya hak kazandı. 2'nci aşamada adaylar 5 kişilik jürinin belirlediği bir eserin video kaydıyla teknik, müzikalite, entonasyon, sahne duruşu, tutku ve potansiyel olmak üzere 6 kriter bazında değerlendirildi.

Klasik müzikle Kütahya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde tanışıp, eğitimini halen Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover'da sürdüren Görkem Çiçek (viyolonsel) ve lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlayan, Hochschule für Musik und Theater Hamburg'da ikinci sınıf öğrencisi Seher Karabiber (flüt) Tekfen Vakfı Müzik Bursu’nun sahipleri oldu.

Geçen yıl sergiledikleri başarılı performanslarıyla burs almaya hak kazanan Yunus Altıkanat (viyolonsel) eğitimine Berlin'deki Barenboim-Said Akademi'de, Seyfi Can Dağlar (fagot) ise Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin'de devam ediyor.