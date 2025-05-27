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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'a kaçak sevkiyata 105 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'a kaçak yolla büyükbaş getiren besiciye 105 bin lira ceza

        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:17
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        Tekirdağ'a kaçak sevkiyata 105 bin lira ceza
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        Tekirdağ'ın Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Saray Otoban Kontrol Noktası'nda yaptığı denetimde, bir kamyonda 9 büyükbaş hayvan olduğunu belirleyerek, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        İncelemede büyükbaş hayvanların "şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" Trakya'ya kaçak yollarla getirildiği tespit edildi. El konulan 9 büyükbaş kesilerek imha edildi. Hayvanların sahibine 105 bin lira idari para cezası uygulandı.

        "ANADOLU'DAN TRAKYA'YA HAYVAN GEÇİŞİ YASAK"

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya'nın şap hastalığı başta olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarından ari statüye sahip olduğu anımsatıldı. Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan getirmeyin. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yasal olarak bölgemize girişi olmayan hayvanları ve menşe belli olmayan hayvanları gören, duyan, bu hayvanları kestirmeye getiren ve bu hayvanları kesen vatandaşlarımız da yasal olarak sorumluluk altındadır. Uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda lütfen jandarma ve müdürlüklerimizi arayın."

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