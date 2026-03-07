Tekirdağ'da 2.8 ton hayvansal ürün imha edildi

Tekirdağ Otoyol Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, Çorlu Gişeleri'nde bir araçta denetim yaptı.

Denetimde herhangi bir tanımlama işareti bulunmayan, etiketsiz, ambalaj bütünlüğü olmayan ve gıda güvenliğine uygun olmayan şartlarda sevk edildiği belirlenen toplam 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün tespit edildi.

Ürünlere ait olduğu beyan edilen fatura ile araçta bulunan ürünlerin miktar ve çeşitlerinin uyuşmadığı, ayrıca ürünlerin üzerinde herhangi bir etiket bulunmadığı belirlendi. Bu nedenle faturanın doğruluğu konusunda kesin kanaate varılamadı.

Menşei bilgisine ulaşılamayan ve izlenebilirliği sağlanamayan ürünler muhafaza altına alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Entegre Katı Atık Tesisine götürüldü. Burada söz konusu hayvansal ürünler imha edildi.

Ürünlerin sahibi olduğu belirlenen kişi hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında idari işlem yapılarak cezai işlem uygulandı.