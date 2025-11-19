Habertürk
        Haberler Gündem Tekirdağ'da 3 katlı binada yangın çıktı

        Tekirdağ'da 3 katlı binada yangın çıktı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde site içinde bulunan 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, binanın 2'nci 3'üncü katı kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 20:33 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:33
        Tekirdağ'da 3 katlı binada yangın
        Yangın, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi'nde site içinde bulunan 3 katlı binada çıktı.

        İkinci kattaki dairede henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye Çorlu'nun yanı sıra Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesinden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada sitede oturanlar evlerini tahliye etti.

        Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Sık sık patlama seslerinin duyulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, binanın 2'nci 3'üncü katı kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

