Tekirdağ'da bekçiye bıçaklı saldırı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı
Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bekçi H.D. şüphe üzerine bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi.
Kimliğini göstermek istemeyen N.A, bekçi H.D’ye bıçakla saldırdı.
Yaralanan H.D, polis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerinden kaçan N.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
H.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.