        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tekstil atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 00:40 Güncelleme: 23.01.2026 - 00:40
        Geri dönüşüm tesisinde yangın
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, saat 22.30 sıralarında Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'ndeki tekstil atık geri dönüşüm tesisinde çıktı.

        Tesisten yükselen alevleri fark eden çalışanların ihbarıyla, adrese jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tesisi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

        Bu sırada jandarma ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangında, tesisin büyük bölümü zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        IICEC Direktörü Bora Şekip Güray: Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli

        Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, IICEC'in bu yıl paylaştığı Türkiye'nin kritik enerji mineralleri görünümü raporunu, bu kapsamlı çalışmanın detaylarını ve Türkiye'nin bu noktadaki yolculuğunu Habertürk'e anlattı  

