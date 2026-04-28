        Tekirdağ'da kaybolan gencin cansız bedeni 13 gün sonra Kırklareli'nde denizde bulundu

        Tekirdağ'da kaybolan gencin cansız bedeni 13 gün sonra Kırklareli’nde denizde bulundu

        Tekirdağ'da 13 gün önce evden çıktıktan sonra kaybolan Sefa Kılıç'tan acı haber geldi. Kılıç'ın otomobili Kırklareli'nde bulunurken, arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 17:06 Güncelleme:
        13 gün sonra denizde cesedi bulundu
        Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 13 gün önce kaybolan Sefa Kılıç'ın (29), otomobille geldiği Kırklareli’nin Vize ilçesinde denizde cansız bedeni bulundu.

        AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre olay; Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana geldi. Saray’da 13 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan Sefa Kılıç için ailesi kayıp ihbarında bulundu.

        OTOMOBİLİ BAŞKA YERDE BULUNDU

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıç’ın otomobilini Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde buldu.

        13 GÜN SONRA BULUNDU

        Arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede, aradan geçen 13 günün ardından denizde Sefa Kılıç’ın cansız bedeni bulundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Jandarmanın incelemesinin ardından Sefa Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı