Tekirdağ'da kaybolan gencin cansız bedeni 13 gün sonra Kırklareli’nde denizde bulundu
Tekirdağ'da 13 gün önce evden çıktıktan sonra kaybolan Sefa Kılıç'tan acı haber geldi. Kılıç'ın otomobili Kırklareli'nde bulunurken, arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 13 gün önce kaybolan Sefa Kılıç'ın (29), otomobille geldiği Kırklareli’nin Vize ilçesinde denizde cansız bedeni bulundu.
AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU
DHA'daki habere göre olay; Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana geldi. Saray’da 13 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan Sefa Kılıç için ailesi kayıp ihbarında bulundu.
OTOMOBİLİ BAŞKA YERDE BULUNDU
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıç’ın otomobilini Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde buldu.
13 GÜN SONRA BULUNDU
Arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede, aradan geçen 13 günün ardından denizde Sefa Kılıç’ın cansız bedeni bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Jandarmanın incelemesinin ardından Sefa Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.