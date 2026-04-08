Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ Çerkezköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Çerkezköy ilçesi Kuşbahçe mevkisinde Hakan Kaplan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alanda ağaçlara çarpmasının ardından devrildi.
SÜRÜCÜ, KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Hakan Kaplan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan Mehmet Serkan Kaya, Ethem Gül ve Mustafa Kartal, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Kaplan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.