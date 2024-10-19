Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi!
İstanbul'da, bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastaların başka hastanelere taburcu edileceği öğrenildi
Giriş: 19.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:44
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.
HASTALAR TABURCU EDİLECEK
İHA'da yer alan habere göre hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.
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