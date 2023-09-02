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        Şarköy'de denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:03
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        Şarköy'de denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı (2)
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        SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 8 metre yükseklikten denize düşen ve lise müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun hayatını kaybettiği kazada, aracı kullanan eşi Ahmet Gürkan Erkutlu, alkollü çıktı. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Erkutlu'nun, 1.49 promil alkollü olduğu belirlendi. Çiftin, Hoşköy Mahallesi'nde yedikleri yemeğin ardından Şarköy'deki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

        Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

        2023-09-02 12:01:33

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