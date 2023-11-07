13 aydır kayıp olan Fevzi soruşturmasında 3 gözaltı (3)
AİLESİNEVİNİNÇATISINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olarak aranan zihinsel ve fiziksel engelli Fevzi Çalışkan soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden Serkan Ş.'nin, ailenin kendisi hakkında bir televizyon programında konuşmalarının ardından, evlerini bastığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Serkan Ş.'nin binanın çatısına çıkıp, aldığı kiremitleri ailenin üzerine attığı, aile üyelerinin de ona tepki gösterdiği görüldü.
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