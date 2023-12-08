Hüseyin Köken Camisi, Tekirdağ Şehir Hastanesi´nde ibadete açıldı

Akfen İnşaat tarafından merhum iş insanı Hüseyin Köken adına hayata geçirilen Hüseyin Köken Camisi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde ibadete açıldı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde Akfen İnşaat tarafından önceki yıl temeli atılan, 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Hüseyin Köken Camisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Av. Ali Gümüş, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Selim Akın ile davetliler katıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk´ün konuşması sonrasında kesilen kurdele ile cami hizmete girdi.

Yaklaşık 500 kişinin aynı anda ibadet yapabilmesine imkân veren Hüseyin Köken Camisi, Akfen inşaat tarafından Anadolu Selçuklu mimarisi esas alınarak hayata geçirildi. Engellilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan Camide 307 metrekare ibadet alanı, 16 metrekare imam odası, 4 tuvalet, 1 engelli tuvaleti, 16 abdest alma alanı ve engelli platformu yer alıyor. Yerden ısıtma sistemine sahip camide klima sistemi de bulunuyor.

DHA-Genel - Türkiye-Tekirdağ - DHA

2023-12-08 16:50:34