Tekirdağ'da lise öğrencileri, kışlada ağırlandı

TEKİRDAĞ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı'nda lise öğrencilerinin katıldığı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, , yerli ve milli imkanlarla üretilen vuran, kirpi, komuta aracı, M4K kurtarıcı aracı ve hava savunma araçlarının bulunduğu araç sergisini gezdi.

Çorlu 5’inci Kolordu Korgeneral Mithat Kopsavaş Kışlası'nda düzenlenen etkinliğe Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, öğrenciler ve şehit aileleri katıldı. Kışlaya gelen öğrencileri ve şehit ailelerini Kolordu Komutanı Tümgeneral Alper ve askeri personel karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilere, kolordu hakkında bilgilendirilme yapıldı ve öğrencilerin yaptıkları resimler Tümgeneral Muammer Alper’e hediye edildi. Günün anlam ve önemi ile ilgili yapılan konuşmanın ardından öğrenciler, yerli ve milli imkanlarla üretilen vuran, kirpi, komuta aracı, M4K kurtarıcı aracı ve hava savunma araçlarının bulunduğu araç sergisini gezdi. Öğrenciler, askeri araçlara binerek askeri personel tarafından da bilgilendirildi. Keskin nişancı timi, köpek timi ve Kahramanmaraş depremlerinde bölgede çalışma yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı Arama ve Kurtarma Bölüğü tanıtılarak öğrencilere kısa bir çalışma sergilendi. Araçların gezilmesi ve ağaç dikiminin ardından öğrenciler ile askeri personel basketbol, voleybol ve basketbol maçı oynadı. Maçın ardından öğrenciler, bandonun verdiği konser eşliğinde eğlendi.

'BİZİM İÇİN GÜZEL BİR GÜN'

Etkinliğe katılan Ergene Atatürk Çok Programlı Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Rojin Karakaya, "Bugün bizim için çok özel bir gün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Askeriyeye geldik, araçları tanıma fırsatımız oldu. Çok mutluyuz bunun için. Gelecekteki mesleğimiz için birkaç bilgi edinmiş olduk o yüzden mutluyuz" dedi.

Elifnur Tuğbay ise unutulmayacak bir gün yaşadıklarını belirterek, "19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle askeriyeye geldik. Birçok zırhlı aracı tanıma fırsatı bulduk. Çok mutluyuz, teşekkür ederiz" diye konuştu.