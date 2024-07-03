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        Yıldırım düşmesi ile çıkan orman yangını söndürüldü

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, dron desteği alan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 23:10 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:15
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        Yıldırım düşmesi ile çıkan orman yangını söndürüldü
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        TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, dron desteği alan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördü.

        Şarköy’ün Yeniköy Mahallesi’ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü, Helvatepe Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan dron desteği de alınan söndürme çalışmalarında alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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