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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin teyzesi: Durumu aynı, makinelere bağlı yaşıyor

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:00
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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin teyzesi: Durumu aynı, makinelere bağlı yaşıyor
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan S.Y. (2) adlı kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. S.Y.'nin teyzesi Aslı Tatar, "Bugün 15'inci gün, durumu aynı. Makinelere bağlı yaşıyor" dedi.

        Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

        ABLASI KORUMA ALTINDA

        Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları A.Y.,koruma altına alındı.

        5 TUTUKLAMA

        Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı. Şiddete ve cinsel istismara uğrayan S.Y.'nin tedavisi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

        'MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYORUZ'

        S.Y.'nin teyzeleri Aslı Tatar ve Elif Akyüz, günlerdir hastane önünde bebekten gelecek iyi bir haberi bekliyor. Tekirdağ 1'inci Aile Mahkemesi'nde S.Y.'nin velayetini almak için Bakiye Yeniçeri ve eşi Ü.A.Y.'ye açtıkları davanın sürdüğünü belirten Aslı Tatar, "Bugün 15'inci gün, durumu aynı. Makinelere bağlı yaşıyor, doktorlarımızdan müjdeli haberleri bekliyoruz. Her gün buradayız, Rabbimin onu bize bağışlaması için dua ediyoruz. S.Y.'den güzel bir bilgi alabilmek için geliyoruz. Babam, bebeğin dedesi kendisini görüyor, seviyor, okşuyor, o bize yetiyor. Rabbim bir an önce onu bize bağışlasın, yapanların da en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Doktorların sadece bir umut, bitkisel hayat olarak eve gelebilir diye en son konuşmaları oldu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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