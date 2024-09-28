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        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan köpeğini kurtardı; o anlar kamerada (2)

        'SALDIRIDANZOR KURTULDUK, KUDUZ TEDAVİSİ GÖRÜYORUM'Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gezmeye çıkardığı köpeği başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Gürsu Erüstün, korumak için mücadele ettiği köpeğini tedavisi için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde veterinere götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:54 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:00
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        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan köpeğini kurtardı; o anlar kamerada (2)
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        'SALDIRIDANZOR KURTULDUK, KUDUZ TEDAVİSİ GÖRÜYORUM'

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gezmeye çıkardığı köpeği başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Gürsu Erüstün, korumak için mücadele ettiği köpeğini tedavisi için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde veterinere götürdü. Kendisinde de saldırgan köpeğin ısırık izleri olduğunu belirten Erüstün, saldırıdan zor kurtulduklarını söyledi. Erüstün, 'Lucky' adını verdiği köpeğinin tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Aynı şekilde ben de bir ısırık tedavisi aldım, kuduz tedavisi görüyorum. Yetkililerden tek istediğim, artık inşaatçılar köpeklerine sahip çıksınlar. Her gelen inşaatçı 2-3 köpek getiriyor, inşaatlarını korusun diye. Ama maalesef ki o köpekler ürüyor, hepsi başıboş halde, inşaat bitse de kalmaya devam ediyor yerinde. Artık herkes sorumluluğunun farkına varsın. O köpekler bir can, onlar sizin malınızı koruyorsa, siz de onları korumakla yükümlüsünüz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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