Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü üniversiteli Burak İlker, öldü

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Burak İlker Kazan’ın kontrolünü kaybettiği 34 GGV 105 plakalı motosiklet, orta bariyere çarptı. Kazada, Kazan yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başında kask bulunan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kazan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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