Tekirdağ'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 4 kişiyi de yaralayan şüpheli adliyede (2)

Tekirdağ'da Eren Uzuner'in tabanca ile vurarak öldürdüğü Barkın Perçin (34) için Süleymanpaşa ilçesi Ortacami'de cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan namaza; Perçin'in babası Mustafa Perçin, annesi Gülşen Perçin, yakınları ve arkadaşları katıldı. Baba Mustafa Perçin'in taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Perçin cenazesi, namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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