Tekirdağ'da fabrika yangını (2)

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangın, 20 itfaiye ekibinin yoğun çalışmasıyla 2,5 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki diğer fabrikaya sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri de söndürme çalışmaları sırasında tesisin önündeki karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı. Yangının kontrol altına alındığı fabrika kullanılamaz hale geldi. Tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.

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