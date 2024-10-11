Kavşaktaki kazada evli çift ile kızlarından sonra 6 aylık torunları da öldü (2)
ARASBEBEK DE ÖLDÜTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan Faruk A.
ARASBEBEK DE ÖLDÜ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan Faruk A.'nın çarptığı otomobilde Çetin Karakuş, yanındaki eşi Çiğdem Karakuş, kızları Çisem Meriç'in ölümünün ardından ağır yaralanan 6 aylık torunları Aras Meriç de tedavi altında bulunduğu Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ 1.97 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Gözaltına alınan sürücü Faruk A. da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Faruk A.'nın yapılan kontrolünde 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi.
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