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        Kavşaktaki kazada evli çift ile kızlarından sonra 6 aylık torunları da öldü (2)

        ARASBEBEK DE ÖLDÜTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan Faruk A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:30
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        Kavşaktaki kazada evli çift ile kızlarından sonra 6 aylık torunları da öldü (2)
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        ARASBEBEK DE ÖLDÜ

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan Faruk A.'nın çarptığı otomobilde Çetin Karakuş, yanındaki eşi Çiğdem Karakuş, kızları Çisem Meriç'in ölümünün ardından ağır yaralanan 6 aylık torunları Aras Meriç de tedavi altında bulunduğu Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        SÜRÜCÜ 1.97 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Gözaltına alınan sürücü Faruk A. da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Faruk A.'nın yapılan kontrolünde 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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