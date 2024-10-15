Prof.Dr. Gürdal: Erkeklerde meme kanserinde artış yüzde 25'leri buldu

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, "Farkındalığın az olduğu bir grup erkekler. Erkekler meme kanseri olma ihtimallerini hiç düşünmüyorlar, Halbuki erkekler meme kanseri olabilir. Azdır, yüzde 1-2'dir ama günümüzde bu artış yüzde 20-25'leri bulmaktadır. Meme kanseri eski yıllara göre erkeklerde daha fazladır" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında, hastalığa ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gürdal, "1-31 Ekim tarihlerini 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kutluyoruz. Normalde tüm kanserleri yılda bir gün kutluyoruz. Diyoruz ki ‘bugün prostat kanseri günü’, ‘bugün akciğer kanseri günü’ ama 1 ay boyunca Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Çünkü meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser, bu çok önemli. Ama bence daha önemlisi taranabilen bir kanser türü. Akciğer kanseri de erkekler arasında en sık görülen kanser türü ama onun için farkındalık etkinlikleri gerçekleştirip, tarayamıyoruz. Taranabilen kanser ne demek, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri taranabilen kanserlerdir. 'Taramanın ne önemi var? Neden bu kadar taramalara gidelim? Şikayetiniz yokken bu tetkikleri yaptırın, gelip mamografi çektirin. Hatta bazen şikayeti varken bile insan doktora gelmiyor. Şu yüzden gelmeli, eğer taramak için, şikayetiniz olmadan geldiğinizde evre 0, evre 1 düzeyinde bu kanserleri yakalıyoruz. Evre 0, evre 1 düzeyinde yakaladığımız kanserler yüzde 99-100 yaşam oranına sahip. Çok yüksek bir oran" diye konuştu.

'EN GÜZEL FARKINDALIĞI MİLLETVEKİLİ GERÇEKLEŞTİRDİ' Gürdal, bu ayın en güzel farkındalığını Tekirdağ CHP Milletvekili Nurten Yontar'ın yaptığını belirterek, "Ülkemiz için meme kanserinin farkındalık etkinliklerinin en önemlisini, en cesurunu, en yüreklisini ilimiz milletvekili Sayın Nurten Yontar gerçekleştirmiştir. Kendisi sürecini, yüreğini, cesaretini ortaya koyarak mecliste dile getirmiş. Farkındalığın ne kadar önemli olduğunu bu değerli kurumda ortaya koymuş ve de Meclis'teki meslektaşlarını peruğunu çıkartarak selamlamış. Çok önemli ve etkili bir farkındalık etkinliğine imza koymuştur" ifadelerini kullandı.