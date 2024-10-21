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        HÖH, Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'deki soydaşlardan destek bekliyor

        HAK ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan'da pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde, Türkiye'de yaşayan soydaşları destek vermeye davet ederek, "Bulgaristan'da tüm toplumların kardeşçe yaşaması için sandığa gelip oyumuzu kullanalım ve Bulgaristan'daki demokrasiyi hep birlikte koruyalım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:33 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:35
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        HÖH, Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'deki soydaşlardan destek bekliyor
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        HAK ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan'da pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde, Türkiye'de yaşayan soydaşları destek vermeye davet ederek, "Bulgaristan’da tüm toplumların kardeşçe yaşaması için sandığa gelip oyumuzu kullanalım ve Bulgaristan’daki demokrasiyi hep birlikte koruyalım” dedi.

        Bulgaristan’da 27 Ekim Pazar günü erken genel seçim yapılacak. Son 3 yılda 7‘nci kez yapılacak erken seçimlerde, Bulgaristan’da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH, Türkiye'de yaşayan soydaşların sandık başına giderek oy kullanıp, kendilerine destek vermesini istedi. HÖH, Trakya'da il ve ilçelere afişler asarak, soydaşları sandık başına davet etti. Afişlerde, ‘Birlik oldukça güçleniriz, birlikte oldukça var oluruz’ sloganı yer aldı, oy kullanılacak okulların isimleri belirtildi.

        ‘BU SEÇİM ÖNEMLİ’

        HÖH Trakya Temsilcisi Güner Çetin, son seçimlerde Türkiye'de yaşayan soydaşların seçime ilgi gösterdiğini söyledi. Çetin, "Son 3 yılda 7'nci kez Bulgaristan Cumhuriyeti genel seçime gidiyor. Son seçimde Hak ve Özgürlükler Hareketi olarak 47 milletvekili çıkardık. Sandığa gelip partimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimin önemli olduğunu hatırlatıyoruz. 27 Ekim’de yapılacak olan seçime hazırlığımızı tamamladık. Türkiye geneli 168, Trakya’da 32 sandık kurulacaktır. Ben seçimde oy kullanacak çifte vatandaşlarımızı 27 Ekim Pazar günü oy vermeye davet ediyorum” dedi.

        'HER OY VARLIĞIMIZIN TEMİNATIDIR'

        Seçimlerin önemini bir kez daha hatırlatmak istediğini ifade eden Güner Çetin, “Bu seçimlerin Bulgaristan’ın birliği, beraberliği ve istikrarı için oy pusulasında 13 numaraya oy vererek gücümüze güç katacaktır. Bulgaristan’da yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimizin eşit Bulgaristan vatandaşı olması için her oy oradaki varlığımızın teminatıdır. Avrupa’da eşit vatandaş haklarını korumak için ve en önemlisi Bulgaristan’da tüm toplumların kardeşçe yaşaması için sandığa gelip oyumuzu kullanalım ve Bulgaristan’daki demokrasiyi hep birlikte koruyalım” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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