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        15 yaşındaki sürücünün seyir halinde ve park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde ehliyetsiz sürücü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 19:19 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:25
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        15 yaşındaki sürücünün seyir halinde ve park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde ehliyetsiz sürücü A.A.'nın (15), direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce seyir halindeki, ardından da park halindeki otomobillere çarptı. A.A.'nin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Kapaklı - Pınarça yolu üzerinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 06 FHZ 06 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.G. yönetimindeki 34 DMS 330 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ardından park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, 15 yaşında olduğu belirlenen sürücü A.A.'ya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. A.A. müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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