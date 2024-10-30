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        Evine dönmeyen kadının sahilde cesedi bulundu

        TEKİRDAĞ'da dün evden çıkıp, bir daha dönmeyen Zeliha Demirsoy'un (85), sahil kenarında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:45
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        Evine dönmeyen kadının sahilde cesedi bulundu
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        TEKİRDAĞ'da dün evden çıkıp, bir daha dönmeyen Zeliha Demirsoy'un (85), sahil kenarında cansız bedeni bulundu.

        Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Hayrettin Paşa Caddesi Sarayburnu mevkisinde yürüyüş yapanlar, sabah saatlerinde deniz kıyısında hareketsiz yatan kadını gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin; dün evden çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Zeliha Demirsoy'a (85) ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Demirsoy'un cenazesi, Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Zeliha Demirsoy'un ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu Engin Demirsoy (65), büyük üzüntü yaşadı. Oğlunu polis ekipleri sakinleştirirken, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Demirsoy'un kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. Şarköy Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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