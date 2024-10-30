Evine dönmeyen kadının sahilde cesedi bulundu

TEKİRDAĞ'da dün evden çıkıp, bir daha dönmeyen Zeliha Demirsoy'un (85), sahil kenarında cansız bedeni bulundu.

Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Hayrettin Paşa Caddesi Sarayburnu mevkisinde yürüyüş yapanlar, sabah saatlerinde deniz kıyısında hareketsiz yatan kadını gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin; dün evden çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Zeliha Demirsoy'a (85) ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Demirsoy'un cenazesi, Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.