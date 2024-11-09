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        Tekirdağ merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu; 7 gözaltı

        TEKİRDAĞ merkezli polisin 5 ilde düzenlediği operasyonda 18 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:40
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        Tekirdağ merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu; 7 gözaltı
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        TEKİRDAĞ merkezli polisin 5 ilde düzenlediği operasyonda 18 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmanın ardından, 12 şüpheliye yönelik Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Eskişehir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adresler ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 18 bin 880 paket sigara, alkollü içki, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin TL, 4 bin 235 Romanya leyi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Kaçakçılıkta kullanılan 2 TIR ile 1 otomobile el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürerken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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