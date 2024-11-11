Bıçakla annesini öldürüp, 4 akrabasını da yaraladı (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİTekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçakla annesi Nilay Ç.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçakla annesi Nilay Ç.'yi öldürüp, babası Murat Ç., amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi yaralayan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Lise 12'nci sınıf öğrencisi A.Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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