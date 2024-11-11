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        Bıçakla annesini öldürüp, 4 akrabasını da yaraladı (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİTekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçakla annesi Nilay Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:50
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        Bıçakla annesini öldürüp, 4 akrabasını da yaraladı (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçakla annesi Nilay Ç.'yi öldürüp, babası Murat Ç., amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi yaralayan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Lise 12'nci sınıf öğrencisi A.Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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