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        Tekirdağ'da 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:35 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:40
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        Tekirdağ'da 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişi yakalandı.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, geçmişte terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 4 kişinin Çerkezköy ilçesinde olduğu belirlendi. İlçenin Kızılpınar Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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