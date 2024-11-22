Tekirdağ'da 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, geçmişte terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 4 kişinin Çerkezköy ilçesinde olduğu belirlendi. İlçenin Kızılpınar Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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