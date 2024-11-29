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        Şarköy'de 1165 litre sahte içki ele geçirildi; 2 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın iki evde yaptığı aramada 1165 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 19:07 Güncelleme: 29.11.2024 - 19:10
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        Şarköy'de 1165 litre sahte içki ele geçirildi; 2 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın iki evde yaptığı aramada 1165 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada A.A. ve O.A.'nın İğdebağları Mahallesi'ndeki evlerinde sahte içki bulunduğu belirlendi. A.A.'nın evinde yapılan aramada 365 litre, O.A.'nın evinde ise 800 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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