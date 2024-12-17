Tekirdağ'da ev yangını; mahsur kalan kişi kurtarıldı

İtfaiyenin çalışmasıyla alevler, diğer dairelere sıçramadan kontrol altını alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri binayı terk ederken, yangın çıkan dairedeki 1 kişi ise balkona çıkıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, balkondaki kişiyi de araç merdivenleri ile kurtardı. Dumandan etkilendiği belirlenen kişi sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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