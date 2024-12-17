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        Tekirdağ'da ev yangını; mahsur kalan kişi kurtarıldı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, itfaiye ekipleri dumandan etkilenen 1 kişiyi araç merdiveni ile balkondan kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:00
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        Tekirdağ'da ev yangını; mahsur kalan kişi kurtarıldı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, itfaiye ekipleri dumandan etkilenen 1 kişiyi araç merdiveni ile balkondan kurtardı.

        Yangın, akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri binayı terk ederken, yangın çıkan dairedeki 1 kişi ise balkona çıkıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, balkondaki kişiyi de araç merdivenleri ile kurtardı. Dumandan etkilendiği belirlenen kişi sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiyenin çalışmasıyla alevler, diğer dairelere sıçramadan kontrol altını alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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