Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak, etkisini gösterdi.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak, etkisini gösterdi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, bu sabahtan itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Bölgede sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi. Edirne ve Kırklareli'de de sabahtan itibaren yer yer sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan korunmak isteyenler, duraklara ve kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alıp sürücüleri uyardı. Bölgede yağışların yer yer etkili olması bekleniyor.
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