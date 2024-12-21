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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak, etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:25
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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak, etkisini gösterdi.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, bu sabahtan itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Bölgede sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi. Edirne ve Kırklareli'de de sabahtan itibaren yer yer sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan korunmak isteyenler, duraklara ve kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alıp sürücüleri uyardı. Bölgede yağışların yer yer etkili olması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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