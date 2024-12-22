Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 'sahte altın' operasyonunda 5 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte altın üretip, piyasaya süren şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 'sahte altın' operasyonunda 5 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde sahte altın üretip, piyasaya süren şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin B.G. ve M.A. olduğunu belirledi. Takibe alınan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde 8 sahte bilezik ele geçirildi. Bir kuyumcuya 6 gram sahte altın sattıkları, bir kuyumcuya da sahte altın bilezik satmaya çalıştıkları belirlenen B.G. ve M.A.’nın, T.S., AA. ve G.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit etti.

        İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir otelde kaldıkları saptanan T.S., AA. ve G.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Otel odalarındaki aramada 17 sahte altın bilezik ele geçirildi.

        Çerkezköy’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da tül fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da tül fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da kuyumcuya sahte altın sattıkları belirlenen 5 şüpheli tutukland...
        Tekirdağ'da kuyumcuya sahte altın sattıkları belirlenen 5 şüpheli tutukland...
        Tekirdağ'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 17 kaçak göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 17 kaçak göçmen yakalandı
        Fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı