Tekirdağ'da 'sahte altın' operasyonunda 5 tutuklama

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde sahte altın üretip, piyasaya süren şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin B.G. ve M.A. olduğunu belirledi. Takibe alınan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde 8 sahte bilezik ele geçirildi. Bir kuyumcuya 6 gram sahte altın sattıkları, bir kuyumcuya da sahte altın bilezik satmaya çalıştıkları belirlenen B.G. ve M.A.’nın, T.S., AA. ve G.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit etti.