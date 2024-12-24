Tekirdağ'da at arabası ile mazgal hırsızlığı kamerada

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Hükümet Caddesi'nde ağaç diplerindeki demir mazgallar çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olay ile ilgili çalışma başlattı. Görüntülerde; at arabası ile gelen 4 kişinin ağaç diplerinden demir mazgalları yerinden söküp, yükledikleri at arabası ile götürdükleri yer aldı. Görüntülerden belirlenen 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

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