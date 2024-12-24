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        Tekirdağ'da at arabası ile mazgal hırsızlığı kamerada

        TEKİRDAĞ'da ağaç diplerindeki demir mazgalları söküp, yükledikleri at arabası ile çalan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:35
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        Tekirdağ'da at arabası ile mazgal hırsızlığı kamerada
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        TEKİRDAĞ'da ağaç diplerindeki demir mazgalları söküp, yükledikleri at arabası ile çalan 4 şüpheli, tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Hükümet Caddesi'nde ağaç diplerindeki demir mazgallar çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olay ile ilgili çalışma başlattı. Görüntülerde; at arabası ile gelen 4 kişinin ağaç diplerinden demir mazgalları yerinden söküp, yükledikleri at arabası ile götürdükleri yer aldı. Görüntülerden belirlenen 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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