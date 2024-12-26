Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısına çıktı (4)

'SANIKLARİLK BEYANLARINDAN UZAKLAŞARAK BİR SAVUNMA GELİŞTİRDİLER'

Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Sıla bebeğin ailesinin avukatı Ahmet Berksoy, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, sanıkların polis ve savcılıkta verdiği ifadelerden uzaklaştığını söyledi. Hukukçu olarak ilk günden itibaren suça sürüklenen çocukların ve diğer sanıkların en ağır cezayı almaları maksadıyla bir süreç yürütmek istediklerini belirten Avukat Berksoy, "Bu noktada Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 sanığın hazır olduğunu suça sürüklenen çocuklar ve annenin SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldığını belirtmekte fayda var. Açıkçası soruşturma kapsamında ilk ifadelerinin ardından olayın örgüsüne daha net çıkarımda bulunduğu, akabinde süreç içerisinde gelişen durumlar ile ilk beyanlarından uzaklaşarak bir savunma geliştirdiklerini tespit edebiliyoruz. Annenin ilk aşamada vermiş olduğu ifadede, ‘Çocuğun bezinde gördüğüm kan izlerini eşim, birlikte yaşadığım kişiye söyledim ve o da ‘çocuktur, böyle bir eylemi gerçekleştiremeyecektir, dedi.' Anne bu söyleminden uzaklaşarak çocuğun bezinde herhangi bir şekilde kan, iz ve emareye rastlamadığını anlattı. Suça sürüklenen çocuklara değinen Berksoy, "Konuyla ilgili alakalı çocuk koruma kanunu kapsamında Tekirdağ Barosu ve diğer illerden çok sayıda bir katılım sağlandı. Bu noktada çocukların her ne kadar soruşturma ve kovuşturma aşamasında suçun vasfı belirlenmiş olsa da çocukların üstün yararı ve henüz hüküm verilmediği için bu noktada onlara yönelik net bir aktarımda bulunmak doğru değil. Onların da SEGBİS hazırlandığı aşamada ilk ifadelerinden çok daha farklı bir şekilde, net bir şekilde net bir beyanda bulunmaksızın suçu işlemediklerini, aynı zamanda zannediyorum bir hukukçu olarak, aynı ortamda yan yana ifade vermelerinin de ifadelerinde birbirlerini çünkü soruşturma aşamasında çünkü 'O bana bunu yaptırdı, ben bunu yaptım' benzerinde beyanları olmuştu. Fakat burada SEGBİS yöntemiyle aynı oda içerisinde beyanda bulunmaları açık bir ifade, suçtan kurtulmaya yönelik ifadeleri, birbirlerini koruyucu bir yaklaşım tarzı sergiledikleri görüldü. Bu noktada Adli Tıp Kurumu'nun 1'inci İhtisas Dairesi'nde çocuğun anal bölgesinde oluşan bir DNA izlerine rastlamıştık. Bu da dosya muhteviyatında zaten tartışmaya mahal vermeden ortada. Bu noktada zaten suça temas eden çocuğun DNA'larının izlendiği fakat duruşma esnasında çok daha farklı bir savunma geliştirdiğini gözlemleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Annenin işlediği suçun medeni hukuktaki temyiz, ceza hukukundaki isnat yeteneğinin olup olmadığına yönelik sanık müdafinin bir talebi oldu" diyen Berksoy, "Annenin sosyal hayat içerisinde defaatle intihara teşebbüs ettiğini, suça sürüklenen çocukların defalarca kolunda bir bıçak izinin, jiletle kendisine zarar verdiğini yönelik verdiği beyanlara istinaden ve cezaevinde de bu süreç içerisinde yaralama kastıyla kendisine zarar verdiğine yönelik beyanlar açıkçası zannediyorum. Mahkemede bu kişi akli melekelerine haiz değil mi, gerçekten bir çocuğun Türk medeni kanunundan kaynaklanan velayet hususlarına yönelik davranışlarını yönlendirmeye haiz mi değil mi diye şehir hastanesinde alanında uzman doktorlar tarafından isnat yeteneğinin var olup olmadığının bir sonraki celseye kadar eklenmesi yönünde bir ara karar oluştu" diye konuştu.

Suça sürüklenen çocuklarının babaları ile birlikte yaşadığı evde yaşlı bir babaannenin de olduğunu söyleyen Berksoy, "Bu noktada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan katılan diğer meslektaşlarımız onun da tanık olarak dinlenmesini talep etti. Buradaki üstün yarar, çocuğun darp eylemine ve hayatını kaybetmesine sebep olan odanın kapısının bile olmadan diğer babaanne tarafından duyulabilecek nitelikte olduğu konuyla alakalı doğrudan tanık olabileceği yönünde bir tespitleri oldu. Mahkemede bu duruma itibar ederek kendisinin de bir sonraki celsede hazır bulunmasını istedi" dedi.