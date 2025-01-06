Tekirdağ'da otomobil takla attı; 2 yaralı

Kaza, Ergene ilçesi Çerkezköy yolunda meydana geldi. Ö.O.'nun kontrolünü kaybettiği 34 CGR 072 plakalı otomobil takla atıp yol kenarındaki toprak zeminde ters döndü. Otomobilde sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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