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        Tekirdağ'da otomobil takla attı; 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:05
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        Tekirdağ'da otomobil takla attı; 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Ergene ilçesi Çerkezköy yolunda meydana geldi. Ö.O.'nun kontrolünü kaybettiği 34 CGR 072 plakalı otomobil takla atıp yol kenarındaki toprak zeminde ters döndü. Otomobilde sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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