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        Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu (2)

        MEKTUPBIRAKIP AKRABALARINI ARAMIŞTekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki bir villada anne ve kızının ölü, babanın ise ağır yaralı bulunduğu olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:15
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        Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu (2)
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        MEKTUPBIRAKIP AKRABALARINI ARAMIŞ

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki bir villada anne ve kızının ölü, babanın ise ağır yaralı bulunduğu olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Necip O.'nun (37) birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Shaxnoz L. ve çocukları Şehrinin O.'yu (7) tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Necip O.'nun olaydan önce İstanbul'da yaşayan akrabalarını arayarak, "Biz intihar edeceğiz" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Necip O.'nun akrabalarının da komşularına haber verdiği, komşularının da villaya gidip pencereden bakınca aile bireylerini kanlar içinde yerde yatarken görüp polise bildirdiği kaydedildi.

        Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan, yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Necip O.'nun Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cansız bedenleri ise Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Evde yapılan aramada Necip O.'nun bıraktığı bir mektup bulunurken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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