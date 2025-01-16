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        Tekirdağ'da sahili kırmızı yosun kapladı

        TEKİRDAĞ sahili, Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz nedeniyle kırmızı yosunla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:11
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        Tekirdağ'da sahili kırmızı yosun kapladı
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        TEKİRDAĞ sahili, Marmara Denizi’nde 2 gündür etkili olan poyraz nedeniyle kırmızı yosunla kaplandı.

        Marmara Denizi'nde son günlerde etkili olan poyraz sonrası Tekirdağ sahilinin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Dalgalar, yosun ile çeşitli atıkları kıyıya sürükledi. Yosunlar, sahili kırmızı renge bürüdü. Kıyıya vuran yosunlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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