Tekirdağ'da sahili kırmızı yosun kapladı

Marmara Denizi'nde son günlerde etkili olan poyraz sonrası Tekirdağ sahilinin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Dalgalar, yosun ile çeşitli atıkları kıyıya sürükledi. Yosunlar, sahili kırmızı renge bürüdü. Kıyıya vuran yosunlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

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