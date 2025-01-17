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        Tekirdağ'da 'bul karayı al parayı' operasyonu: 3 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerinin 'Bul karayı, al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:00
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        Tekirdağ'da 'bul karayı al parayı' operasyonu: 3 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerinin 'Bul karayı, al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasa dışı 'Bul karayı, al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, şüphelileri yaklaşık 1 ay takip edip, çalışma sistemi ve işleyişini deşifre etti. Şüphelilerin çalışma sisteminde görev dağılımı yaptıklarını ve tuzağa düşürdükleri kişilerin, para kazanamayınca itiraz etmemesi için, gözünü korkutup bölgeden uzaklaştırdıklarını da belirleyen polis, düzenlediği operasyonda A.H., E.A. ve T.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin dolandırıcılıkta kullandıkları oyun kağıtları, tezgah denilen masa ve materyaller ele geçirildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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