Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Kapaklı-Saray kara yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kapaklı'da fırın işleten Hasan Memiş'in kullandığı 59 AIB 797 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Memiş, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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