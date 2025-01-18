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        Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hasan Memiş (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:25
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        Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        TEKİRDAĞ’ınKapaklı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hasan Memiş (55), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Kapaklı-Saray kara yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kapaklı'da fırın işleten Hasan Memiş'in kullandığı 59 AIB 797 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Memiş, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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