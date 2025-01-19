Tekirdağ'da takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, refüje çarpıp takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, refüje çarpıp takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti. Sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Malkara ilçesi Izgar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edirne'nin Keşan yönünden gelen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp, takla atarak karşı yöne geçti. Kaza sonrası araç alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında, ekipler sürücünün öldüğünü tespit etti.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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