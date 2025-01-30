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        Kavgada 5 yerinden bıçaklanarak yaralandı; baba ile oğlu gözaltında

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde bir restoranda başlayıp, mekan dışına taşan kavgada Ali Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:00
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        Kavgada 5 yerinden bıçaklanarak yaralandı; baba ile oğlu gözaltında
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        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde bir restoranda başlayıp, mekan dışına taşan kavgada Ali Y., Alkin B.'yi 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ali Y. ile oğlu Efe Y., gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Alkin B., alkol aldığı sırada aynı mekanda bulunan Ali Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma çevredekilerin araya girilmesi ile sonlandırıldı. Bir süre sonra mekan dışına çıkan ikili tekrar tartışmaya başladı. Bu kez tartışmaya Ali Y.'nin oğlu Efe Y. de dahil oldu. Çıkan kavgada Ali Y., cebinden çıkardığı bıçakla Alkin B.'yi 5 yerinden bıçakladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Alkin B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Y. ile oğlu Efe Y. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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