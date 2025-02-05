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        Sıla bebeğin ölümü davasında annenin akıl sağlığı yerinde çıktı; 2'nci duruşma ertelendi (2)

        'CUMAGÜNÜ KARAR VERİLECEK'Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı duruşmaya TBMM Araştırma Komisyonu'ndan temsilci olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, girdiği duruşma sonrası basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:24
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        Sıla bebeğin ölümü davasında annenin akıl sağlığı yerinde çıktı; 2'nci duruşma ertelendi (2)
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        'CUMAGÜNÜ KARAR VERİLECEK'

        Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı duruşmaya TBMM Araştırma Komisyonu'ndan temsilci olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, girdiği duruşma sonrası basın açıklaması yaptı. Duruşmanın kapalı olarak görüldüğünü söyleyen Özçağdaş, "Çünkü iki tane suça sürüklenen çocuğumuz var. Son ifadeleri alındı sanıkların. Suça sürüklenen çocuklarımızdan birinin avukatı süre istediği için cuma günü saat 09.30'da muhtemelen karar belli olacak. Meclis’te milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gerek Sıla bebek davası gerekse Narin'le ilgili olarak çocuk, ihmal, şiddet ve istismarından korunmaya yönelik bir komisyon kurulmuştu. O komisyonun üyesi olarak da buradayım aynı zamanda. Türkiye'de maalesef çocuklarımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi koruyamıyoruz, bebeklerimizi koruyamıyoruz. Cuma günü bu duruşmanın kararı, hukuk çerçevesinde verilecek. Buradaki suçlular 2 yaşındaki bir bebeğe yapmış oldukları vicdansızca eylemler nedeniyle cezalarını alacaklar, buna inanıyoruz. Hep beraber bunu göreceğiz. Ama burada en temel sorun, Sıla bebeğin 2 Eylül'de aslında hastaneye bir kez gittiğini, devletin sorunu o gün ve ondan öncesinde görmediği ve sonra 8 Eylül'de bu çocuğun hayatını kaybedecek şekilde darp edildiği, istismar edildiği gerçeği var" dedi.

        'ANNE BERAATINI TALEP ETTİ'

        Duruşmanın ardından açıklama yapan Tekirdağ Barosu Başkan Yardımcısı Zümrüt Canku Arslan da "Çocuklar ve anne SEGBİS ile dinlendi. Tanık dinlendi. Daha sonra savcı mütalaa verdi ve davayı kısa süre sonraya erteledi. Davaya tanık olarak katılan babaanne konuşamadı, sağlıklı bir ifade veremedi. Anne Bakiye ise duruşmada 'Çocuğun parkta düşmüş diye bana öyle bilgi verildi. Yükümlülük ihmalim yok. Herhangi bir delil gizlemedim' diye beraatini talep etti. Annenin akli melaikelerin yerinde olduğuna dair adli tıptan da rapor geldi" diye konuştu.

        Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler ise "Duruşma cuma gününü ertelendi. Dilerim ki hak eden hak ettiği cezayı alır. Bir daha böyle şeyler bizim ülkemizde yaşanmaz. Sıla bebek inşallah son olur. Yanımızda olan bütün devlet büyüklerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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