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Tekirdağ'dadarbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı.
Tekirdağ'dadarbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı.Sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A., 14 yıl, G.K. 7 yıl hapisle cezalandırıldı.
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