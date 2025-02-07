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        FLAŞ

        Tekirdağ'dadarbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:04
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        Tekirdağ'dadarbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı.Sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A., 14 yıl, G.K. 7 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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