Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar çıktı; anne ile 2 çocuğa hapis cezası
Yazıişleri müdürlerine Haberimizi, suça sürüklenen çocuklardan K.
Yazıişleri müdürlerine
Haberimizi, suça sürüklenen çocuklardan K.A.’nın cezasında yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz
YENİDEN
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Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,
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