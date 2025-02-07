Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar çıktı; anne ile 2 çocuğa hapis cezası

        Yazıişleri müdürlerine Haberimizi, suça sürüklenen çocuklardan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar çıktı; anne ile 2 çocuğa hapis cezası
        ABONE OL

        Yazıişleri müdürlerine

        Haberimizi, suça sürüklenen çocuklardan K.A.’nın cezasında yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

        -------------------

        Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da pazar tezgahlarından çıkan atıklar organik gübreye dönüşüyor
        Tekirdağ'da pazar tezgahlarından çıkan atıklar organik gübreye dönüşüyor
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar çıktı; anne ile 2 çocuğa hapis ce...
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar çıktı; anne ile 2 çocuğa hapis ce...
        GÜNCELLEME - Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı
        GÜNCELLEME - Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı
        Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı
        Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı
        FLAŞ
        FLAŞ
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar duruşması
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar duruşması