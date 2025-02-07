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        Kuyumcudan ziynet eşyası çalan çeteye operasyonda 5 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kuyumcudan 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:20
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        Kuyumcudan ziynet eşyası çalan çeteye operasyonda 5 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kuyumcudan 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Gürsel Paşa Caddesi'ndeki kuyumcudan geçen yıl 27 Aralık'ta, 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Hırsızların İstanbul'dan sabaha karşı sahte plakalı araçla geldiği ve yüzlerini kar maskesi ile kapatıp silahlı oldukları belirlendi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, eş zamanlı baskınlarla 9 kişiyi yakaladı.

        ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; ruhsatsız 1 Kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör, 82 fişek, 2 tabanca, tabancalara ait 3 şarjör, 169 tabanca fişeği, 23 keskin nişancı tabanca fişeği, 64 bin 500 TL, çeşitli ziynet eşyaları, altın bileklikler ve altın kolyeler, soygun ve saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet kaskı, 2 kar maskesi, 4 çift eldiven, suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, çeşitli isimler adına düzenlenmiş banka kartları, dizüstü bilgisayar, 3 harici disk ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.D., F.S., F.T., B.K. ve İ.E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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