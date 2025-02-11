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        Tekirdağ'da 3 ilçede eğitime kar engeli

        TEKİRDAĞ'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:25
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        Tekirdağ'da 3 ilçede eğitime kar engeli
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        TEKİRDAĞ'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Meteoroloji verilerine göre yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi beklenen Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yarın tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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