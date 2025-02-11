Tekirdağ'da 3 ilçede eğitime kar engeli
TEKİRDAĞ'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
TEKİRDAĞ'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji verilerine göre yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi beklenen Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yarın tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.
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