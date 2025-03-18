Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (3)

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonrası çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sırasında ikinci bir patlama oldu. İtfaiye ekipleri ile şerit çekerek önlem alan polis ekipleri patlamayla birlikte bölgeden kaçarak uzaklaştı. Dairedeki patlamanın ilk anlarında ise büyük korku yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya atarak, alevlerin yükseldiği evi endişe ile izledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.