Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi. Ş.E.'nin kullandığı 34 GID 937 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Mıstın Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma otomobil sürücüsü Ş.E.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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