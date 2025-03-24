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        Otomobilin çarptığı yaya öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mıstın Yılmaz (77), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:40
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        Otomobilin çarptığı yaya öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mıstın Yılmaz (77), hayatını kaybetti.

        Kaza, Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi. Ş.E.'nin kullandığı 34 GID 937 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Mıstın Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma otomobil sürücüsü Ş.E.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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