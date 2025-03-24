Ali Erbaş: Haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer torunları yapıyor (2)

'CAMİSAYIMIZ 90 BİNİ AŞTI'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hayırsever Müjgan-Serkan Karagöz çiftinin yaptırdığı İstasyon Camisi'nin açılışını yaptı. Müjgan Karagöz'ün, "Hayırda yarışıyoruz" dediğini belirten Erbaş, "Hemen şu ayet aklıma geldi; ‘O hayırda yarışanlar var ya, hayırda yarışanlar Allah'a en yakın olan kullar onlardır' İşte ne mutlu size ki hayırda yarışanlar olarak bu güzel camiyi gelecek nesillerin inşallah uzun asırlar boyunca burada nice insanlar rüku ederler, secde ederler. İlim, irfan öğrenir gençlerimiz, çocuklarımız ve her birinin yapmış oldukları dualar sizin amel defterinizin kapanmamasına vesile olur inşallah. Peygamber efendimizin müjdesi odur. Yani amel defterimizin kapanmaması için bir hayır yapmak, bir sadaka-i cariye sahibi olmak gerekiyor. Yani o şartlardan birisi de bu. Bir de peygamber efendimizin çok güzel, çok anlamlı bugüne işaret eden bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki, ‘Mahşer günü kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek insanlar vardır. Bunlardan biri de kalbi gönlü camilere bağlı olan müminlerdir buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem yaparken hem inşa ederken hem de yaptıktan sonra kalbimizin, gönlümüzün camilere bağlı olması gerekiyor. İnşallah bu müjdeye nail olan kullardan oluruz hepimiz" dedi.

Camilerin şehirlerin süsü, şehirlerin kalbi olduğunu ifade eden Ali Erbaş, "Çerkezköy'de, Serkan-Müjgan Karagöz Camimiz, bu mahallenin kalbi olacak inşallah. Cenabıhak sayılarını arttırsın. Camimizin cemaatini bol eylesin. Ayetikerimede yine Rabb’imiz bir müjde veriyor. Camileri ancak Allah'a inanan, ahiret gününe inanan, Allah'tan başkasından korkmayan, namazlarını kılan, zekatlarını veren kimseler ancak camileri yaparlar. İşte bu müjdeye de hem hayır sahibi kardeşlerimiz hem de nice camiler, hayırlar yapan kardeşlerimiz bu müjdeye de nail olurlar inşallah. Ülkemizde cami sayımız 90 bini aştı. Hamdolsun, nüfusumuza göre cami sayısı en fazla olan ülkelerden birisiyiz İslam ülkelerinden birisiyiz. İhtiyaç olan yerler var. İhtiyaç olan yerlerde mutlaka camilerimizin minarelerimizin olması gerekiyor. Camiler bizim tapu senetlerimiz. Kimliğimiz adeta alametifarikamız şiarımız, minarelerimiz, camilerimiz Müslüman mahallesi, Müslüman şehri görünümünü en güzel bir şekilde ifade eden mekanlarımız Beytullah'ın şubesi Mescidi Nebevi'nin şubesi. O yüzden ben tekrar başta hayır sahibimiz kardeşlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.