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        Taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Ertuğrul Arık, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:55
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        Taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Ertuğrul Arık, ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Ertuğrul Arık’ın kullandığı 17 AHG 974 plakalı motosiklet ile sola dönüş yapmak isteyen Murat Çolak yönetimindeki 59 T 5216 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada Arık ağır yaralandı. Cemal Ertuğrul Arık, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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