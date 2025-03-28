Taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Ertuğrul Arık’ın kullandığı 17 AHG 974 plakalı motosiklet ile sola dönüş yapmak isteyen Murat Çolak yönetimindeki 59 T 5216 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada Arık ağır yaralandı. Cemal Ertuğrul Arık, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.