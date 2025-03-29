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        Tekirdağ'da 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda ruhsatsız işletmeden İstanbul'a götürülen 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:39 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:39
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        Tekirdağ'da 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda ruhsatsız işletmeden İstanbul'a götürülen 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çorlu ilçesinin Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeden araca yüklenerek İstanbul'a etil alkol götürüldüğü belirlendi. Takibe alınan ve durdurulan araç ile işletmede yapılan aramada toplam 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen işletme hakkında idari işlem başlatıldı. Ayrıca iş yerinde çalışan yabancı uyruklu O.S.'nin de kaçak olarak çalıştığı belirlendi.

        Olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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